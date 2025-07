Getlink: recul de 35% du bénéfice net au premier semestre, pénalisé par son câble électrique transmanche

Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a présenté jeudi un bénéfice net en recul de 35% sur un an au premier semestre, à 113 millions d'euros, principalement à cause de la baisse de la contribution du câble transmanche ElecLink.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le chiffre d'affaires d'ElecLink a été divisé par deux par rapport au premier semestre de l'année dernière, à 92 millions d'euros. Conséquence, le chiffres d'affaires de Getlink recule lui aussi de 9% à 739 millions d'euros.

La normalisation des prix de l'électricité et la suspension de l'activité du câble jusqu'au 5 février, en raison d'un dysfonctionnement détecté en septembre, ont plombé les performances d'ElecLink, un service lancé en mai 2022.

Malgré cela, les résultats sont "solides" a souligné le directeur général de Getlink Yann Leriche. "Je suis très satisfait des résultats pour une raison simple, (...) les gens ont envie de voyager", a complété le président du groupe Jacques Gounon.

Le chiffre d'affaires d'Eurotunnel a progressé de 4% à 564 millions d'euros grâce à la hausse du trafic des voitures dans le tunnel avec LeShuttle (+2% avec 985.847 véhicules transportés) et celui des passagers avec Eurostar (+4% avec plus de 5,6 millions de personnes, nouveau record).

"La demande est là et extrêmement forte et le tunnel répond à cette demande", a observé Yann Leriche. Il a salué la volonté de Trenitalia de se lancer dans le transport de voyageurs transmanche d'ici 2029 ou encore celle d'Eurostar de desservir de nouvelles destinations depuis Londres (Francfort et Genève) d'ici le début des années 2030.

"Au-delà du fait que mois après mois on bat des records de fréquentation de passagers grande vitesse entre Londres et des capitales européennes, il y a beaucoup d'appétit pour aller beaucoup plus loin", s'est réjoui M. Leriche.

Il a notamment rappelé la signature au premier semestre d'un accord entre Eurostar et St.Pancras pour agrandir la gare londonienne et augmenter les capacités d'accueil des trains.

Autre relais de croissance: Getlink espère pouvoir déployer un second câble baptisé ElecLink 2, projet pour lequel il a obtenu l'accord du régulateur britannique afin de poursuivre les études de faisabilité.

En revanche, l'activité transport de marchandise à souffert en raison du contexte économique ralenti des deux côtés de la Manche.

Le trafic des camions a reculé de 2% dans le tunnel et Europorte, la compagnie de fret ferroviaire détenue par Getlink, a vu son chiffre d'affaires stagner.