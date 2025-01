Getlink: recul de 12% du CA annuel, plombé par ElecLink information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le groupe d'infrastructures Getlink affiche un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,61 milliard d'euros pour 2024, en recul de 12% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, du fait de la baisse de la contribution d'ElecLink.



La division opérant l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche a en effet vu son CA être divisé par deux à 280 millions d'euros, impacté par la normalisation attendue des marchés de l'électricité et la suspension de l'activité depuis le 25 septembre.



En revanche, la division historique Eurotunnel (navettes et réseau ferroviaire sous la Manche) a enregistré une hausse de 3% de son CA à moins de 1,17 milliard d'euros, et la division de fret ferroviaire Europorte, une croissance de 12% à 168 millions.



'La bonne performance des activités, conjuguée à la maîtrise de nos coûts nous permettent de confirmer la fourchette fixée pour l'objectif d'EBITDA du groupe en 2024 (entre 780 et 830 millions d'euros)', affirme le directeur général Yann Leriche.





