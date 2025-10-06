Getlink pénalisé par une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 13:40
'La faiblesse des parts de marché dans les camions persiste alors qu'il n'y a pas de catalyseur clair en vue', juge le broker qui réduit ses estimations d'EBITDA à moyen terme de 7 à 9% pour la maison-mère d'Eurotunnel, Eleclink et Europorte.
Valeurs associées
|15,3400 EUR
|Euronext Paris
|-2,48%
