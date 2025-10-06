 Aller au contenu principal
Getlink pénalisé par une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 13:40

Getlink recule de près de 3% et sous-performe ainsi la tendance négative à Paris, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ajusté de 18 à 17 euros.

'La faiblesse des parts de marché dans les camions persiste alors qu'il n'y a pas de catalyseur clair en vue', juge le broker qui réduit ses estimations d'EBITDA à moyen terme de 7 à 9% pour la maison-mère d'Eurotunnel, Eleclink et Europorte.

Valeurs associées

GETLINK
15,3400 EUR Euronext Paris -2,48%
