Getlink: nouvelle émission d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Getlink a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle émission d'obligations vertes, une opération destinée à rembourser des instruments verts existants devant arriver à échéance au mois d'octobre.



L'exploitant du tunnel sous la Manche précise que le montant de ces obligations vertes garanties de premier rang, qui affichent une maturité à horizon 2030, doit atteindre 600 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe manifeste son intention d'utiliser le produit de l'émission, ainsi que les liquidités de son bilan, afin de rembourser ses obligations vertes garanties de premier rang existantes d'un montant de 850 millions d'euros à échéance octobre 2025.



La fixation du prix des nouvelles obligations, qui seront négociées à la Bourse de Luxembourg, devrait intervenir dans les prochains jours.



Les obligations vertes ont pour objectif de financer ou de refinancer des projets environnementaux.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,0350 EUR Euronext Paris +0,50%