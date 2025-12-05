Getlink-LeShuttle Freight a transporté 97.307 camions en novembre 2025, en baisse de 7%

Getlink SE GETP.PA :
* GETLINK : TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2025
* EN NOVEMBRE 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 97 307 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 7 % PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 109 545 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE NOVEMBRE, EN BAISSE DE 3 % PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024
Texte original nBw5jdTj8a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
