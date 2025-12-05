 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 134,97
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Getlink-LeShuttle Freight a transporté 97.307 camions en novembre 2025, en baisse de 7%
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:03

Getlink SE GETP.PA :

* GETLINK : TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2025

* EN NOVEMBRE 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 97 307 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 7 % PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 109 545 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE NOVEMBRE, EN BAISSE DE 3 % PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024

Texte original nBw5jdTj8a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GETLINK
15,4800 EUR Euronext Paris -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank