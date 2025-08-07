 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Getlink-LeShuttle a transporté 267.359 véhicules de tourisme en juillet
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 08:09

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JUILLET 2025

* EN JUILLET 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 100.401 CAMIONS, EN BAISSE DE 2% PAR RAPPORT AU MOIS DE JUILLET 2024

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 267.359 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE JUILLET, EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À JUILLET 2024

Texte original nBw60SNBya Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,3100 EUR Euronext Paris 0,00%
