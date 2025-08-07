Getlink-LeShuttle a transporté 267.359 véhicules de tourisme en juillet

Getlink SE GETP.PA :
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JUILLET 2025
* EN JUILLET 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 100.401 CAMIONS, EN BAISSE DE 2% PAR RAPPORT AU MOIS DE JUILLET 2024
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 267.359 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE JUILLET, EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À JUILLET 2024
Texte original nBw60SNBya Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
