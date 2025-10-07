Getlink-LeShuttle a transporté 193.880 véhicules de tourisme en septembre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•07.10.2025•09:12•
Face au blocage du paysage politique, le chef de file d'Horizons estime que le président de la République doit "garantir la continuité des institutions" en organisant son départ avant 2027. "C'est une façon de faire qui l'honorerait". Au coeur d'une nouvelle période ...
Le chef des députés MoDem Marc Fesneau a taclé mardi matin Gabriel Attal, après sa prise de distance avec Emmanuel Macron, estimant qu'il est trop "commode de s'acharner sur un seul homme" alors que la responsabilité se trouve à l'Assemblée. "Il est très commode ...
Shell a déclaré mardi s'attendre à une perte d'environ 600 millions de dollars (513,48 millions d'euros) au troisième trimestre, consécutive à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam, tout en signalant une hausse de la production de gaz naturel liquéfié ...
Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,529 milliards d'euros à fin août, montrent les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises. À la fin juillet, le déficit s'élevait à 5,740 milliards d'euros (révisé de 5,558 milliards). (Rédigé ...
