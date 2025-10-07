Getlink-LeShuttle a transporté 193.880 véhicules de tourisme en septembre

Getlink SE GETP.PA :

* EN SEPTEMBRE 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 94 503 CAMIONS, UNE BAISSE DE 2 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 193 880 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE SEPTEMBRE, EN BAISSE DE 3 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

(Rédaction de Gdansk)