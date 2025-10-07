 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,31
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Getlink-LeShuttle a transporté 193.880 véhicules de tourisme en septembre
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 08:07

Getlink SE GETP.PA :

* EN SEPTEMBRE 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 94 503 CAMIONS, UNE BAISSE DE 2 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 193 880 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE SEPTEMBRE, EN BAISSE DE 3 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

Texte original nBw3XTYvla Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GETLINK
15,1600 EUR Euronext Paris -0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank