Getlink - Le transport de véhicules de tourisme augmente de 2% en septembre

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* EN SEPTEMBRE, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 102.014 CAMIONS, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2025
* DEPUIS LE 1ER JANVIER, CE SONT PLUS DE 883.000 CAMIONS QUI ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 197.717 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE SEPTEMBRE, EN HAUSSE DE 2% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2025
* PLUS DE 1.745.000 VÉHICULES DE TOURISME ONT AINSI ÉTÉ TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER
Texte original nBw6yGLLNa
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(Rédaction de Gdansk)
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