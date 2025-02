Getlink : le trafic de véhicules de tourisme en hausse de 4% en janvier 2025

(AOF) - Getlink (+0,48% à 15,77 euros) annonce qu'en janvier 2025, son service LeShuttle Freight a transporté 101 252 camions, un chiffre en hausse de 1% par rapport au mois de janvier 2024. LeShuttle a également transporté 125 795 véhicules de tourisme au mois de janvier, un chiffre en hausse de 4% par rapport à janvier 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire créé en 1986, exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 63 % des traversées de la Manche en voiture et 42 % de celles en camion et diversifié dans le fret sous la marque Eurotunnel, le frêt ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Revenus de 1,83 Md€ apportés par Eurotunnel pour 61 %, le réseau ferroviaire pour 33 % et Eleclink pour 2 % ;

- Ambition : élargir la gamme des services d’échanges à longue vitalité -mobilité par train ou navettes marines, interconnection, services douaniers…- entre le continent européen et le Royaume-Uni ;

- Capital ouvert (20,55 % des actions et 20,72 % pour Effage), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon présidant le conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- capacité à générer des revenus additionnels dans la liaison Transmanche pour un coûtmarginal mineur, les infrastructures étant réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 15 ans,

- complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink,

- hausse de la productivité via les programmes Delight et WAYforward, ;

- innovation fondée sur 3 piliers : l’optimisation de la maintenance prédictive et des équipements via l’exploitation des données d’une part, plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale répondant à 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- neutralité carbone en 2050 avec objectifs intermédiaires de réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de 54 % en2030,

- 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et réduction des usages d’eau potable,

- partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire,

- indicateur financier de marge opérationnelle décarbonée (99 %),

- financement d’Eleclink par « green bonds »;

- Dette encore élevée mais en baisse régulière mais agilité financière apportée par 1,6 M€ de trésorerie.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar, renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte, taux d’intérêt ;

- Accélération de l’ouverture des liaisons directes entre Londres et les villes européennes -Amsterdam, Rotterdam puis Cologne, Francfort, Genève ou Zurich ;

- Relance de l’offre de frêt freinée par les réglementations nationales et européennes ;

- Activité des trafics de navettes et camions en recul de 5 % au 1er semestre ;

- Après des résultats record en 2023 et un recul de 23 % des revenus au 1er trimestre en raison de la chute des prix de l’électricité, ambition 2024 d’un résultat d’exploitation entre 780 et 830 M€ ;

- Dividende 2023 de 0,55 €.