Getlink: le titre profite d'un conseil de Morgan Stanley

(CercleFinance.com) - Getlink se hisse en tête des plus fortes hausses du SBF 120 lundi à la Bourse de Paris après un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, qui estime qu'un scénario favorable est en train de se dessiner autour du titre.



Vers 12h10, le titre de l'exploitant du tunnel sous la Manche gagne près de 3% alors que l'indice SBF abandonne 0,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley indique avoir relevé sa recommandation à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' jusqu'ici, avec un objectif de cours porté de 18,3 à 19 euros.



Ses analystes estiment que les éléments d'un scénario favorable ('bull case') sont en train de se mettre en place autour de la valeur, à la fois en termes de prix et de volumes d'activité grâce à la reprise du secteur du tourisme et des loisirs, des facteurs qui occultent selon eux les incertitudes entourant encore l'activité à plus court terme.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.83%