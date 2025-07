Getlink: le DG de Mundys entre au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - Getlink indique que son conseil d'administration a coopté Andrea Mangoni, directeur général de Mundys, en qualité d'administrateur non-indépendant, remplaçant Jean Mouton, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.



La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale. Andrea Mangoni apportera au conseil d'administration de Getlink son expertise dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.



Directeur général de la société d'infrastructures et de mobilité Mundys depuis mai 2023, il a aussi dirigé Acea, producteur et distributeur d'électricité (jusqu'en 2009) et Sorgenia, opérateur sur le marché de l'électricité (2013 à 2015).





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,9900 EUR Euronext Paris +0,63%