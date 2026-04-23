Getlink-Le CA bondit de 15% au T1, Eleclink profite des prix de l’énergie élevés

Getlink GETP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 15% de son chiffre d'affaires consolidé, qui atteint 371 millions d'euros, l'opérateur du tunnel sous la Manche ayant notamment bénéficié de la hausse des prix de l'électricité.

"Eleclink bénéficie d’un environnement de marché favorable", a souligné le directeur général Yann Leriche dans un communiqué.

"Dans un contexte de prix de l’énergie élevés et volatils, la diversification du portefeuille d’activités du groupe constitue un atout majeur", a-t-il ajouté.

Getlink a par ailleurs confirmé son objectif pour 2026 d'un Ebitda courant consolidé compris entre 820 millions et 860 millions d’euros.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)