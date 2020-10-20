Getlink lance une émission de nouvelles obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels
Reuters•20/10/2020 à 08:23
20 octobre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA :
* EMISSION D'OBLIGATIONS VERTES RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS
* REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS VERTES DE 2018
* LANCE UNE ÉMISSION DE NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE 2025
* AFIN DE REFINANCER LES OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES AU TITRE DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE EN COURS DE 550 MILLIONS D'EUROS DE NOMINAL, À ÉCHÉANCE 20231, AU TAUX ANNUEL DE 3,625%
* A DÉSIGNÉ BNP PARIBAS ET GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EN QUALITÉ DE COORDINATEURS GLOBAUX ASSOCIÉS (JOINT GLOBAL COORDINATORS) ET TENEURS DE LIVRES ACTIFS (ACTIVE BOOKRUNNERS)
* A DÉSIGNÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN QUALITÉ DE TENEUR DE LIVRES ASSOCIÉ (JOINT BOOKRUNNER) DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE
* LE RÉSULTAT DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE SERA CONFIRMÉ EN FIN DE SEMAINE.
* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION AURA VOCATION À ÊTRE AFFECTÉ PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2023 ET AU FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AU PROJET ELECLINK ET TOUT AUTRE ACTIF « VERT »
Texte original sur Eikon ID:nBw9mDVc7a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Gdansk Newsroom)
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