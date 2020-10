Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink lance une émission de nouvelles obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels Reuters • 20/10/2020 à 08:23









20 octobre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * EMISSION D'OBLIGATIONS VERTES RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS * REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS VERTES DE 2018 * LANCE UNE ÉMISSION DE NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE 2025 * AFIN DE REFINANCER LES OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES AU TITRE DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE EN COURS DE 550 MILLIONS D'EUROS DE NOMINAL, À ÉCHÉANCE 20231, AU TAUX ANNUEL DE 3,625% * A DÉSIGNÉ BNP PARIBAS ET GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EN QUALITÉ DE COORDINATEURS GLOBAUX ASSOCIÉS (JOINT GLOBAL COORDINATORS) ET TENEURS DE LIVRES ACTIFS (ACTIVE BOOKRUNNERS) * A DÉSIGNÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN QUALITÉ DE TENEUR DE LIVRES ASSOCIÉ (JOINT BOOKRUNNER) DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE * LE RÉSULTAT DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE SERA CONFIRMÉ EN FIN DE SEMAINE. * LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION AURA VOCATION À ÊTRE AFFECTÉ PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2023 ET AU FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AU PROJET ELECLINK ET TOUT AUTRE ACTIF « VERT » Texte original sur Eikon ID:nBw9mDVc7a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.89%