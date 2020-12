Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: La CIG donne son feu vert au tirage du câble ElecLink en Tunnel Reuters • 10/12/2020 à 18:16









10 décembre (Reuters) - Getlink SE GETP.PA : * ACCORD DE LA CIG POUR LE TIRAGE DU CÂBLE ELECLINK EN TUNNEL * LE LANCEMENT DES TRAVAUX EST ATTENDU POUR FÉVRIER 2021 ET DEVRAIT DURER JUSQU'À L'ÉTÉ 2021 * A LA SUITE DE CES TRAVAUX UNE PHASE APPROFONDIE DE TESTS ET COMMISSIONING AURA LIEU AVANT UNE MISE EN SERVICE COMMERCIALE PRÉVUE MI-2022 Texte original: https://bit.ly/3n6J9ek Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.17%