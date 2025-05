Getlink interrompt une nouvelle fois les activités d'ElecLink

(AOF) - Getlink recule de 1,78 %, à 17,08 euros, après avoir annoncé une nouvelle suspension de l'activité d'ElecLink. Le groupe a observé un léger désalignement d’un câble à l’extérieur du tunnel sous la Manche du côté du Royaume-Uni, dans le cadre des opérations de surveillance renforcée mises en place par Eleclink en 2025. L’activité de l’interconnexion électrique va donc être stoppée pour une période de deux semaines afin de procéder aux missions d’inspection et tests nécessaires. Cette suspension jusqu’au 2 juin aura un impact commercial estimé à environ 20 millions d’euros.

Chez Invest Securities, on estime que cet " impact est limité (-2 points sur l'objectif annuel d'Ebitda attendu entre 780 et 830 millions d'euros) et ne devrait donc pas conduire le groupe à réduire ses objectifs annuels, sauf en cas de prolongation de l'interruption de l'activité ".

Pour rappel, l'opérateur du tunnel sous la Manche a dû interrompre cette même activité entre septembre 2024 et février 2025, en décalant plusieurs fois sa reprise, ce qui avait " conduit le groupe à multiplier les avertissements sur résultats fin 2024 " pour sa division, selon les analystes d'Invest Securities. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la division EleclLink de Getlink a chuté de 69 %, en passant de 106 à 33 millions d'euros. Au total, sur cette même période, les revenus totaux du groupe ont reculé de 17 %, essentiellement à cause de cette activité.

Points clés

- Transporteur ferroviaire créé en 1986, exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 63 % des traversées de la Manche en voiture et 42 % de celles en camion et diversifié dans le fret sous la marque Eurotunnel, le frêt ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Revenus de 1,83 Md€ apportés par Eurotunnel pour 61 %, le réseau ferroviaire pour 33 % et Eleclink pour 2 % ;

- Ambition : élargir la gamme des services d’échanges à longue vitalité -mobilité par train ou navettes marines, interconnection, services douaniers…- entre le continent européen et le Royaume-Uni ;

- Capital ouvert (20,55 % des actions et 20,72 % pour Effage), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon présidant le conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- capacité à générer des revenus additionnels dans la liaison Transmanche pour un coûtmarginal mineur, les infrastructures étant réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 15 ans,

- complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink,

- hausse de la productivité via les programmes Delight et WAYforward, ;

- innovation fondée sur 3 piliers : l’optimisation de la maintenance prédictive et des équipements via l’exploitation des données d’une part, plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale répondant à 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- neutralité carbone en 2050 avec objectifs intermédiaires de réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de 54 % en2030,

- 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et réduction des usages d’eau potable,

- partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire,

- indicateur financier de marge opérationnelle décarbonée (99 %),

- financement d’Eleclink par « green bonds »;

- Dette encore élevée mais en baisse régulière mais agilité financière apportée par 1,6 M€ de trésorerie.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar, renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte, taux d’intérêt ;

- Accélération de l’ouverture des liaisons directes entre Londres et les villes européennes -Amsterdam, Rotterdam puis Cologne, Francfort, Genève ou Zurich ;

- Relance de l’offre de frêt freinée par les réglementations nationales et européennes ;

- Activité des trafics de navettes et camions en recul de 5 % au 1er semestre ;

- Après des résultats record en 2023 et un recul de 23 % des revenus au 1er trimestre en raison de la chute des prix de l’électricité, ambition 2024 d’un résultat d’exploitation entre 780 et 830 M€ ;

- Dividende 2023 de 0,55 €.