Getlink: hausse de 36% du chiffre d'affaires sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en croissance de 1% à taux de change constant, à 472,5 millions d'euros au troisième trimestre.



Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe atteint un niveau de 1,406 milliard d'euros, en hausse de 36% par rapport à 2022, porté notamment par les revenus d'ElecLink sur toute la période et la croissance des revenus du réseau ferroviaire.



À 338,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires d'Eurotunnel est en hausse de 4% par rapport au troisième trimestre 2022.



Le chiffre d'affaires de l'activité Navettes atteint 231,5 millions d'euros, en baisse de 2% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.



Le chiffre d'affaires du Réseau ferroviaire est en hausse de 18% à 99,8 millions d'euros, porté par la hausse des trafics Eurostar.



Getlink réitère sa confiance dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros en 2023.





