Getlink: dans le vert sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - Getlink gagne près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos positifs de Stifel qui entame un suivi avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 19,5 euros, voyant dans le groupe d'infrastructures un 'dossier de croissance'.



Le broker pointe en effet des changements réglementaires, de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse entre le Royaume-Uni et le continent, un nouveau projet d'interconnexion via le tunnel et un environnement macroéconomique favorable.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,24 EUR Euronext Paris +1,34%