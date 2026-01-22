Getlink dans le vert après une publication trimestrielle encourageante
Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 18%, à taux de change constant, à 384 millions d'euros, principalement grâce Eleclink. Cette division, qui permet l'échange d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, a vu ses revenus bondir de 253%, à 67 millions d'euros, en raison d'une base de comparaison favorable. Un incident technique majeur a perturbé l'activité pendant plusieurs mois. En décembre dernier, le groupe avait conclu un accord avec ses compagnies d'assurance pour l'indemnisation des pertes d'exploitation d'Eleclink. Le montant total des indemnités s'élève à 55 millions d'euros.
Toujours sur les trois derniers mois de l'année, Eurotunnel a généré des revenus de 270 millions d'euros, en hausse de 3%, et ceux d'Europorte, la filiale de fret ferroviaire, ont augmenté de 4%, à 47 millions d'euros.
En ce qui concerne les objectifs 2025, Getlink se montre confiant dans sa capacité à dépasser l'objectif d'Ebitda 2025, notamment grâce à l'accord conclu avec les compagnies d'assurance au sujet d'Eleclink. Le groupe avait annoncé en mars 2025 viser un Ebitda consolidé compris entre 780 et 830 millions d'euros.
Pour Oddo BHF, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre (384 millions d'euros) est inférieur de 9 millions d'euros par rapport au consensus et de 3 millions d'euros face à l'objectif des analystes. Le groupe financier estime, à juste titre, que la croissance du chiffre d'affaires est essentiellement liée à la normalisation de l'activité d'Eleclink.
Les analystes saluent la prévision du dépassement de l'Ebitda, même si ce dernier sera en partie lié au paiement de 55 millions d'euros par les assureurs, car la guidance du groupe ne tablait que sur 15 millions d'euros.
Oddo BHF indique que le groupe pourrait se décider à annoncer une politique plus favorable à ses actionnaires, avec un pourquoi pas un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros. Le groupe pourrait profiter du faible cours de l'action. Les analystes espèrent également que Getlink annoncera un objectif d'Ebitda de moyen-terme de plus de 1 milliard d'euros, en incluant l'investissement sur un Eleclink 2, l'arrivée de la concurrence d'Eurostar et le développement de la division Railway (de nouvelles capacités et destinations). La journée investisseurs programmée le 26 février prochain sera particulièrement suivie.
En attendant, Oddo BHF a confirmé sa recommandation à Surperformance avec une cible de cours de 20 euros.
