Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: cooptation de Carlo Bertazzo au conseil d'administration Reuters • 05/11/2020 à 17:54









5 novembre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * COOPTATION DE CARLO BERTAZZO AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.45%