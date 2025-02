Getlink: coopération avec London St. Pancras Highspeed information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la signature d'un partenariat stratégique de coopération avec London St. Pancras Highspeed (ex-HS1) pour favoriser la croissance des services ferroviaires à grande vitesse entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale.



Le protocole signé (MoU) comprend plusieurs axes de travail, notamment l'optimisation des connexions entre réseaux d'infrastructures, la coordination et le développement des sillons ferroviaires et l'ouverture de nouvelles destinations.



La signature du MoU fait suite à l'étude réalisée par London St. Pancras Highspeed sur la capacité d'accueil des voyageurs à Saint Pancras International établissant le potentiel de croissance à 5.000 personnes par heure.





