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Getlink confirme objectif 2026 d’EBITDA courant entre 820 et 860 millions EUR
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:48

* Getlink confirme objectif 2026 de résultat opérationnel (EBITDA) courant consolidé entre 820 millions EUR et 860 millions EUR. * Maintien de perspective intervient après T1 avec chiffre d’affaires consolidé de 371 millions EUR, en hausse de 15% à taux de change constants.

* Eleclink soutient dynamique avec 70 millions EUR de revenus au T1, +112%, interconnexion à pleine capacité dans un marché de l’électricité porteur. * Eurotunnel progresse à 258 millions EUR, +4%, stratégie commerciale de LeShuttle citée comme moteur malgré trafic camions -2%. * Eleclink sécurise 291 millions EUR de revenus pour 2026, soit 89% de capacité annuelle, sous réserve de livraison effective du service. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Getlink SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/3E82F73120E796165FB3001CFE6326D5FA4B738B

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