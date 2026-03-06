 Aller au contenu principal
Getlink-Baisse de 6% du transport de véhicules de tourisme en février
06/03/2026

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE FÉVRIER 2026

* EN FÉVRIER, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 94.332 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 1% PAR RAPPORT À FÉVRIER 2025

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 114.467 VÉHICULES DE TOURISME EN FÉVRIER, EN BAISSE DE 6% PAR RAPPORT À FÉVRIER 2025

* CETTE BAISSE POUR LE TOURISME EST NOTAMMENT DUE À L'EFFET CALENDAIRE DE LA PROXIMITÉ, EN 2026, DES CONGÉS BRITANNIQUES D'HIVER AVEC LE WEEK-END DE PÂQUES DÉBUT AVRIL

(Rédaction de Gdansk)

