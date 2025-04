Getlink: baisse de 16% de trafic pour LeShuttle en mars information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Getlink , la maison-mère d'Eurotunnel, indique que LeShuttle a transporté 122.419 véhicules de tourisme en mars, soit une baisse de 16% en comparaison annuelle, en raison du décalage du week-end de Pâques et des vacances scolaires britanniques en avril cette année.



De son côté, LeShuttle Freight a transporté 105.413 camions le mois dernier, en hausse de 2% par rapport à mars 2024. Depuis le 1er janvier, plus de 370.000 véhicules de tourisme et de 302.000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel.





