Getlink annonce un CA quasi inchangé en 2019, à € mld 1,085

PARIS, 23 janvier (Reuters) - Getlink GETP.PA annonce jeudi dans un communiqué : * UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 QUASI INCHANGE A €1,085 MD A TAUX DE CHANGE CONSTANT (CONTRE 1,084 MD EN 2018) * L'OPERATEUR DU TUNNEL SOUS LA MANCHE FAIT ETAT D'UNE ANNEE RECORD POUR L'EUROSTAR AVEC PLUS DE11 MILLIONS DE PASSAGERS TRANSPORTES (+1%) * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES NAVETTES EST EN BAISSE DE 2% A €629,9 MILLIONS * "LES ALEAS LIES AU BREXIT ET LES MOUVEMENTSSOCIAUX EN FRANCE ONT PENALISE LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 18 MILLIONSD'EUROS", SELON JACQUES GOUNON, PDG DU GROUPE Plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Redaction de Paris)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.19%