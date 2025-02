Getlink: acquisition dans les services de douane information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Getlink annonce l'acquisition de la société Associated Shipping Agencies et de sa filiale Boulogne International Maritime Services, deux sociétés bénéficiaires du statut de Représentants en Douane Enregistrés entre la France et le Royaume Uni.



Elles effectuent, pour le compte de transporteurs, logisticiens ou chargeurs, les formalités douanières et sanitaires obligatoires depuis le Brexit. Elles assurent aussi des services de consignation et d'assistance auprès de l'écosystème logistique et portuaire du Calaisis.



S'appuyant sur leurs implantations à Calais, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, A.S.A et BIMS comptent près de 50 salariés et ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de cinq millions d'euros. Elles seront intégrées dans Getlink Customs Services.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,46 EUR Euronext Paris 0,00%