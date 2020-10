Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : accord de la CIG pour le lancement de tests statiques sur les stations de conversion Reuters • 15/10/2020 à 17:50









15 octobre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * ELECLINK : ACCORD DE LA CIG POUR LE LANCEMENT DE TESTS SUR LES STATIONS DE CONVERSION * LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE (CIG) A RENDU LE 7 OCTOBRE DERNIER UN AVIS FAVORABLE À LA MISE EN PLACE DE TESTS STATIQUES SUR LES STATIONS DE CONVERSION * MISE EN SERVICE PRÉVUE MI 2022 * LE GROUPE A INVESTI 503 MILLIONS D'EUROS DE COÛTS EXTERNES1 DE CONSTRUCTION À FIN 2019 ET LE MONTANT RESTANT À DATE EST ESTIMÉ À 162 MILLIONS D'EUROS * LA CIG A DONNÉ SON ACCORD À LA RÉALISATION DES TESTS DE RACCORDEMENT DE SES DEUX STATIONS DE CONVERSION AU RÉSEAU RTE CÔTÉ FRANÇAIS ET NATIONAL GRID CÔTÉ BRITANNIQUE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.92%