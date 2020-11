Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Rebond des actions européennes en vue-Barclays Reuters • 26/11/2020 à 13:20









PARIS, 26 novembre (Reuters) - L'année 2021 devrait être marquée par le retour à une forme de normalité ainsi que par un rebond des actions européennes, dit-on chez Barclays. Des vaccins efficaces devraient ramener le COVID-19 à la raison, les banques centrales et les gouvernements ont encore des munitions et les conditions financières demeurent favorables, lit-on dans une note de perspectives publiée jeudi par la banque britannique. Le contexte macroéconomique demeure cependant incertain jusqu'au premier trimestre 2021 et les valorisations élevées pourraient agir comme un frein mais le climat reste favorable aux actifs risqués, selon l'équipe actions européennes de Barclays. Les actions européennes, dont le rebond a été moins marqué que celui de leurs homologues américaines, devraient atteindre des sommets l'an prochain avec un potentiel de hausse estimé à 13%, lit-on dans la note. Après une année 2020 exceptionnelle par l'ampleur de la récession ainsi que par la rapidité de la chute et du rebond des marchés, 2021 devrait être une année beaucoup plus normale avec la réouverture des économies et une croisance du produit intérieur brut attendue autour de 5,4%, selon Barclays, qui dit en outre s'attendre à une progression des bénéfices des entreprises européennes de l'ordre de 45%. Les analystes de la banque britannique disent préférer les valeurs décotées de qualité ("value") aux titres de croissance, les cycliques aux défensives, les marchés émergents aux marchés développés et l'Europe aux Etats-Unis. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

