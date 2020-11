Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Prudence en vue sur les actions à court terme-Natixis WM Reuters • 17/11/2020 à 12:30









PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les avancées vers un vaccin contre le COVID-19 changent la donne à moyen terme mais l'avenir immédiat est plus incertain pour les actions en Europe comme aux Etats-Unis, dit-on chez Natixis Wealth Management. Si les annonces de Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O se traduisent par le relèvement des attentes en matière de croissance, le niveau élevé des valorisations et l'effet sur l'environnement économique des nouvelles mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du coronavirus rendent probables une phase de consolidation, a déclaré mardi Stephen Ausseur, directeur adjoint des investissements pour la société de gestion. La forte progression des indices boursiers au cours des dernières séances et le probable retour de l'économie en récession au quatrième trimestre, notamment en Europe, pourraient peser sur l'appétit sur le risque dans les prochaines semaines, a-t-il dit lors d'une conférence en ligne. "Le marché a fortement réagi à la hausse aux annonces sur les vaccins, qui changent la donne parce qu'elles permettent de regarder au-delà de l'enchaînement des phase de déconfinement et de reconfinement et de revaloriser les perspectives de croissance à moyen terme", a-t-il dit. "Néanmoins, à court terme, les marchés risquent cependant de connaître un certain degré d'incertitude", a-t-il ajouté. "On a le sentiment que le marché a besoin de souffler", a-t-il dit avant de souligner la hausse spectaculaire que viennent de connaître l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de la zone euro et le CAC 40 parisien .FCHI . "On se dit qu'il serait plutôt salutaire de connaître une phase de consolidation, un scénario que confortent nos indicateurs techniques, qui suggèrent une période de prudence sur les marchés à très court terme, en Europe comme aux Etats-Unis." Les valorisations pourraient ainsi retrouver des niveaux plus raisonnables avant de reprendre leur marche en avant dans un environnement qui reste favorable aux actions, a dit Stephen Ausseur. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

