Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les flux sur les fonds actions ont le vent en poupe-Lyxor Reuters • 21/10/2020 à 09:45









PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les flux à destination des actions sur les fonds ouverts et les fonds indiciels cotés (ETF) européens ont dépassé ceux de l'obligataire de plus de 10 milliards d'euros en septembre, montre l'enquête mensuelle réalisée par Lyxor. La cherté des obligations a conduit les investisseurs à abandonner leurs positions sur la dette d'entreprise au cours du mois et à se concentrer sur les actions mondiales par le biais d'expositions générales ou sectorielles, indique l'enquête publiée mercredi par la société de gestion. Les fonds et ETF obligataires ont recueilli 6,7 milliards d'euros de nouveaux actifs nets au total le mois dernier (6,8 milliards d'euros pour les fonds ouverts et -0,1 milliard d'euros pour les ETF), indique l'analyse des flux pour le mois dernier réalisée par Lyxor. Les fonds et ETF actions ont quant à eux enregistré une collecte nette de 18,8 milliards d'euros (12,6 milliards d'euros pour les fonds et 6,2 milliards d'euros pour les ETF). Les nouvelles collectes des ETF ont représenté 5,1 milliards d'euros en septembre avec une belle performance pour les fonds indiciels cotés investis dans les valeurs respectant les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Avec un afflux de 3,9 milliards d'euros, les ETF ESG ont dépassé le précédent record de 3,7 milliards d'euros, qui datait du mois de juin. Les flux à destination des ETF ESG représentent désormais plus de la moitié de la collecte cumulée totale des ETF en 2020, lit-on dans l'étude de Lyxor. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.