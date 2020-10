Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les banques européennes trop bon marché pour être ignorées-Barclays Reuters • 06/10/2020 à 12:51









PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les banques européennes restent exposées à des vents contraires mais sont trop bon marché pour être ignorées des investisseurs, dit-on chez Barclays. Le secteur, particulièrement cyclique, a énormément souffert depuis le début de l'année avec un repli supérieur à 40% pour son indice Stoxx .SX7P , tombé le 25 septembre au plus bas depuis sa création. Les banques étaient déjà à la peine avant la crise sanitaire dans un environnement de taux bas et leurs soucis sont certainement loin d'être terminés mais elles sont très peu chères, ce qui les rend intéressantes, font valoir les analystes de la banque britanniques. "En tant qu'analystes, nous avons généralement été assez prudents sur leurs perspectives de long terme mais nous pensons que, même si des risques subsistent, les valorisations à leurs niveaux actuels sont difficiles à ignorer", lit-on dans la note, publiée mardi. "Nous pensons que les investisseurs doivent commencer à augmenter leur exposition de manière sélective." Les préférences des analystes de Barclays vont vers la néerlandaise ABN Amro ABNd.AS , la britannique Lloyds LLOY.L et l'espagnole Banco Santander SAN.MC , trois valeurs qu'ils recommandent de surpondérer. Les banques offrent des garanties en matière de fonds propres et devraient continuer de bénéficier des mesures de soutien de la part des banques centrales, lit-on dans la note. Les pressions sur leurs marges ne vont pas disparaître mais elles ne suffisent pas à expliquer les faibles niveaux de valorisation actuels, y lit-on encore. "Des défis structurels de long terme demeurent mais nous posons la question de savoir s'il est possible d'imaginer un monde sans les banques cotées à court terme", écrivent les analystes de Barclays. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

