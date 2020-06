Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Les actions pourraient renouer avec leurs plus hauts-Unigestion Reuters • 02/06/2020 à 09:49









PARIS, 2 juin (Reuters) - Les marchés d'actions paraissent en mesure de poursuivre leur rebond pour renouer avec leurs plus hauts, selon Unigestion. "Après deux mois consécutifs de rendements positifs des actifs risqués malgré une détérioration considérable des fondamentaux, la question clé pour nous est maintenant: jusqu'où le rallye peut-il aller ?", s'interroge Guilhem Savry, responsable de la gestion macroéconomique pour la société, dans une note publiée mardi. Il ne dit ne pas partager le consensus actuel selon lequel les marchés d'actions paraissent déconnectés de l'économie réelle, notamment aux Etats-Unis, chers et risqués pour les investisseurs. "Dans l'ensemble, nous ne partageons pas ce point de vue car nous constatons trois tournants dans 1) la dynamique macro, 2) le positionnement des investisseurs et 3) la valorisation des actifs qui, ensemble, pourraient déclencher un retour des actifs risqués vers leurs plus hauts", lit-on dans la note. Le pire paraît passé au niveau macroéconomique, le comportement des investisseurs demeure prudent et les valorisations sont soutenables dans un environnement de taux d'intérêt extrêmement bas, argumente Guilhem Savry. Le contexte demeure donc favorable pour les actions, en particulier pour les valeurs de croissance, poursuit-il. "Nous pensons que des éléments importants pourraient favoriser des gains supplémentaires dans les actifs orientés vers la croissance", écrit-il. "C'est la raison pour laquelle nous maintenons notre approche sélective des actifs de croissance dans notre allocation dynamique." (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

