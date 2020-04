Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gestion : encore trop tôt pour espérer un rebond durable, selon Axa IM Reuters • 06/04/2020 à 11:28









PARIS, 6 avril (Reuters) - Il faudra attendre de disposer d'une meilleure visibilité sur le calendrier de la levée des mesures de confinement avant d'observer un rebond durable sur les marchés financiers, dit-on chez Axa Investment Managers. La saison des résultats trimestriels des entreprises sur le point de débuter en dira davantage sur l'impact des mesures prises pour enrayer la pandémie de coronavirus, écrit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM, dans une note publiée lundi. Les Bourses européennes évoluent en nette hausse lundi, portées par des espoirs de voir s'approcher le pic de la pandémie. "A ce stade, et compte tenu de l'incertitude qui pèse encore sur le moment exact d'un retour à la normale de l'activité, il est sans doute trop tôt pour espérer un rebond durable", lit-on dans la note d'Axa IM. "Au cours des prochaines semaines, les premières publications trimestrielles devraient permettre d'avoir une idée plus précise des impacts déjà visibles, mais surtout de ceux à venir", ajoute Gilles Guibout. "Seul point à peu près acquis, la baisse des marchés de près de 25% ne constitue pas une contraction du multiple de valorisation mais plutôt le reflet de ce que pourrait être la baisse des résultats des entreprises pour l'année en cours." Les interventions massives des banques centrales et des gouvernements constituent certainement le meilleur moyen d'appréhender le choc attendu, ajoute-il avant d'inviter à surveiller le retour des tensions entre les pays du nord et du sud du continent européen. "En Europe, les investisseurs resteront également très attentifs aux développements politiques qui pourraient à nouveau questionner la pérennité de la construction européenne", écrit-il. Du point de vue de l'investissement, le contexte impose de se montrer sélectif et de privilégier les sociétés de qualité offrant un réel potentiel de croissance dans la durée, fait valoir Gilles Guibout. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +5.64%