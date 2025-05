Gestion d’actifs : encours record en 2024 pour une industrie ayant besoin de se réinventer (BCG)

(AOF) - La gestion d’actifs a enregistré une croissance de 12% des encours en 2024 pour atteindre le niveau historique de 128 000 milliards de dollars, selon la 23ème édition du rapport annuel sur ce secteur de BCG. Pour autant, " les gestionnaires d’actifs font face à des défis structurels, entre pression sur leurs marges, évolution des préférences des investisseurs et intensification de la concurrence ", soulignent les auteurs de l’étude.

Ils soulignent ainsi que si les revenus de l'industrie ont augmenté de 58 milliards de dollars, plus de 70% de cette croissance provient de la performance de marché. Seule 30% de la hausse est liée aux souscriptions nettes.

Ils ajoutent que la moitié de la hausse des revenus a été compensée par un mix produit moins rémunérateur (croissance de produits à moindre coûts, s'expliquant notamment par la hausse continue des ETF) et par une pression continue sur la tarification des produits.

Les flux de collecte ont reflété cette tendance, avec 100 milliards de dollars de sorties des fonds actifs (hors fonds monétaires), contre 1 600 milliards de dollars d'entrées dans les fonds passifs.

" Ces chiffres témoignent d'une évolution structurelle du marché, qui met les gérants sous une pression forte pour conserver un bon niveau de rentabilité " résument les spécialistes de la gestion d'actifs du BCG. " Pour rester compétitives, les sociétés de gestion doivent continuer d'innover pour répondre au mieux à la demande des investisseurs ".

Selon l'étude, les gérants peuvent continuer de " développer de nouvelles offres de gestion active qui restent le socle de l'industrie et sont encore très rémunératrices ". Elle cite les ETFs actifs, mais aussi les solutions de gestion sous mandat sur-mesure ou industrialisés qui poursuivent leur développement, notamment pour la clientèle patrimoniale.

La gestion des actifs non cotés (private equity, infrastructure, dette privée, immobilier non coté…) gagne également en popularité. " Ces stratégies alternatives génèrent désormais plus de la moitié des revenus mondiaux, alors qu'ils ne représentent que 20 % des actifs sous gestion. On assiste à un renforcement de l'accès de ces produits aux clients particuliers avertis, alors qu'ils étaient historiquement réservés aux investisseurs institutionnels ", relève le BCG.

Dans ce contexte de pression sur la rentabilité, le secteur de la gestion d'actifs connaît une vague de consolidation, les entreprises cherchant à réaliser des économies d'échelle et à élargir leur champ d'action. L'étude BCG, conduite auprès de 270 sociétés de gestion, montre qu'elles ont en moyenne doublé leurs encours entre 2013 et 2023.

Enfin, les auteurs de l'étude font valoir que la gestion des coûts totaux, qui ont progressé de 6% entre 2022 et 2024 - devient majeure. " Quel que soit le modèle de coût suivi par un gestionnaire d'actifs, la meilleure façon de garantir la résilience est d'adopter une approche dans laquelle l'entreprise repense ses structures de coûts à partir de la base ", expliquent-ils. Ces derniers citent trois leviers clés que les gestionnaires d'actifs peuvent utiliser pour optimiser leurs structures de coûts : l'externalisation, l'automatisation en utilisant notamment l'intelligence artificielle et la suppression des doublons.