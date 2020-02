Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-Aviva Investors voit un rebond modéré de la croissance en 2020 Reuters • 13/02/2020 à 10:19









PARIS, 13 février (Reuters) - La croissance mondiale devrait connaître un rebond modéré cette année, dit-on chez Aviva Investors, où l'on privilégie une exposition surpondérée aux actions mondiales. La croissance de l'économie mondiale devrait s'établir autour de 3,5% en 2020, contre 3% en 2019, portée par l'apaisement des tensions commerciales et un léger rebond du secteur industriel, écrivent les équipes d'Aviva Investors en France dans une note publiée jeudi. "Cette hausse reste inférieure au potentiel de croissance, autrement dit, les pressions inflationnistes actuellement limitées devraient le rester dans un avenir proche", lit-on dans la note. Les perspectives des actifs risqués devraient s'améliorer dans un contexte de croissance modeste et d'inflation faible avec une posture toujours accommodante des banques centrales, même si leur marge de manoeuvre reste limitée, toujours selon Aviva Investors. "À ce stade du cycle, nous privilégions une exposition surpondérée aux actions mondiales et un positionnement globalement neutre sur les obligations mondiales", lit-on dans la note. Malgré des niveaux de valorisation des actions supérieurs ou égaux à leur moyenne de long terme, Aviva Investors pense qu'une expansion des marges est toujours possible avec l'aide d'un rebond modeste de la croissance bénéficiaire. Du côté de l'obligataire, Aviva Investors privilégie une exposition neutre à la dette souveraine et au crédit, avec une exception pour la dette émergente, jugée attrayante. (Patrick Vignal, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.