GESTION-Attention au retour de l'inflation, prévient NN IP

PARIS, 13 octobre (Reuters) - L'inflation pourrait faire son retour dans les années à venir et prendre par surprise des marchés financiers qui n'y sont absolument préparés, dit-on chez NN Investment Partners. Les effets de la crise entraînée par la crise du coronavirus, qui a provoqué un choc à la fois sur l'offre et sur la demande, sont certes déflationnistes mais la tendance pourrait s'inverser, a déclaré mardi Nicolas Simar, gérant actions européennes pour la société de gestion, lors d'un point de presse à Paris. "Les anticipations d'inflation remontent aux Etats-Unis depuis trois ou quatre mois", a-t-il dit avant de citer les effets reflationnistes que pourraient avoir les mesures monétaires et budgétaires massives déployées pour limiter les dégâts infligés à l'économie par la crise sanitaire. Un retour de l'inflation aurait un effet dévastateur sur la partie "croissance" du marché, symbolisée par les géants américains de la technologie, dont les valorisations sont extrêmement tendues et qui pèsent de tout leur poids sur les indices, a-t-il ajouté. Une hausse des prix favoriserait à l'inverse le segment "value", soit les actions décotées d'entreprises de qualité, selon Nicolas Simar, lui-même en charge des stratégies "value" chez NN IP. Connu pour surperformer historiquement la croissance, la "value" est à la traîne de la croissance depuis des années et la crise du coronavirus n'a rien fait pour l'instant pour modifier la tendance. "Une remontée de l'inflation pourrait signaler la fin du tunnel pour les stratégies orientées sur la value", a dit le gérant avant d'appeler à distinguer au sein de ce segment les valeurs d'avenir de celles menacées par des changements structurels comme la distribution traditionnelle et l'immobilier commercial. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

