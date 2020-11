Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION 2021-Les actions et les marchés émergents attrayants-Credit Suisse Reuters • 24/11/2020 à 10:31









PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les actions devraient offrir des perspectives attrayantes l'an prochain dans un contexte marqué par la reprise de l'économie avec des taux d'intérêt appelés à demeurer historiquement bas dans les économies développées, dit-on chez Credit Suisse. Les actifs émergents devraient également offrir des opportunités, tant sur les actions que sur les obligations, à la faveur de la poursuite attendue de l'affaiblissement du dollar, ont déclaré mardi les experts de la banque suisse lors de la présentation en ligne de leurs perspectives 2021. Après la profonde récession entraînée en 2020 par la pandémie de coronavirus, l'économie mondiale devrait enregistrer en 2021 une croissance de 4,1%, selon eux. "Nous considérons que les mesures de relance observées depuis le début de la pandémie, alliées à la reprise de l'économie, soutiendront les actifs financiers, et en particulier les actions, l'an prochain", a déclaré Michael Strobaek, directeur des investissements de Credit Suisse. "Cependant, il existe des risques qui doivent encore être surveillés attentivement", a-t-il ajouté. "Pour préserver leur patrimoine et remplir leurs obligations à long terme, les investisseurs gagneront à investir dans des stratégies multi-actifs bien diversifiées dont les portefeuilles présentent une part importante investie en actions." Les actions devraient garder la priorité, les obligations offrant des rendements faibles, selon Credit Suisse, qui anticipe un rattrapage des actions des marchés émergents et décèle un potentiel de hausse des actions allemandes. Les stratèges de la banque privilègient les secteurs de la santé et des matériaux, avec également des opportunités à attendre sur les valeurs cycliques avec la généralisation de la reprise économique. Sur le marché obligataire, les emprunts d'Etat de référence devraient continuer à offrir des performances médiocres, selon Credit Suisse, qui préfère la dette émergente en monnaie forte et, du côté du crédit, les obligations dont la note est classée en catégorie investissement par les agences de notation. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +1.97%