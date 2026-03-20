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Gerresheimer bondit après que Silgan a manifesté son intérêt pour une reprise
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE ont bondi de 12 % ** Reuters a rapporté que la société américaine d'emballage Silgan SLGN.N a manifesté son intérêt pour la reprise de Gerresheimer

** Silgan travaille avec des conseillers sur l'approche, tout en précisant qu'il n'y a aucune certitude qu'il y aura une offre, a déclaré une source à Reuters

** Les actions sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis mai 2024

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GERRESHEIMER
18,930 EUR XETRA +6,71%
SILGAN HLDGS
39,110 USD NYSE +0,13%
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