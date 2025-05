GERARD PERRIER INDUSTRIE - Stabilité du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2025

Stabilité de l’activité au premier trimestre



Dans la continuité de la dynamique du 4ième trimestre 2024, l’activité du premier trimestre de l’exercice 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est stable par rapport à la même période de l’exercice précédent (80 M€ vs 79,6 M€).





Le dynamisme du pôle aéronautique et défense vient compenser le recul du pôle nucléaire,





Situation de trésorerie



La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 78 millions d’euros).





La Direction rappelle qu’au 31 mars 2025, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,09% de son capital,







Perspectives 2025



Sur l’ensemble de l’exercice 2025, la Direction réitère son objectif d’une stabilisation de l’activité autour de 310 M€.







Rappel du dividende et date de versement



Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 10 juin 2025, le versement d’un dividende de 2,30 euros par action. Le dividende sera versé à compter du 16 juin 2025.