 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,15
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gérard Perrier Industrie : revenus quasi-stables au premier semestre
information fournie par AOF 08/08/2025 à 08:10

(AOF) - Au cours du premier semestre, le chiffre d’affaires de Gérard Perrier Industrie a connu une légère croissance de 0,9 %, à 157,929 millions d’euros. Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques destinés à l’industrie a toutefois observé une accélération au deuxième trimestre durant lequel ses revenus ont augmenté de 1,3 %, contre seulement +0,6 % sur les trois premiers mois de l’année.

Dans le détail, l'activité Installation/Maintenance a vu ses ventes progresser de 1 %, et la direction s'attend à ce qu'elles affichent une baisse comprise entre 2 et 3 % sur l'ensemble de l'année.

L'activité Fabrication d'équipements électriques et électroniques a vu ses revenus s'apprécier de 2 %, mais ils devraient être stables sur l'ensemble de l'exercice.

En ce qui concerne le pôle Énergie, le chiffre d'affaires a reculé de 7 %, et cette dégradation devrait se poursuivre avec une baisse attendue comprise entre 8 et 10 % sur l'année.

Enfin, le pôle Aéronautique et Défense a vu son activité croître de 15 %, et l'objectif annuel est une hausse comprise entre 10 et 12 %.

Au niveau des perspectives, Gérard Perrier Industrie a confirmé son objectif d'une stabilisation de l'activité autour de 310 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
85,800 EUR Euronext Paris -0,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank