GERARD PERRIER INDUSTRIE rachète la société N-CYP
information fournie par Boursorama CP 10/10/2025 à 18:15

Gérard Perrier Industrie (Euronext Paris : PERR), groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, annonce l’acquisition de 80 % du capital de la société N-CyP .

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe visant à renforcer son positionnement sur le marché des solutions numériques et de cybersécurité industrielle. Fondée à Caen, N-CyP reconnue pour son savoir-faire comme centre de surveillance de cybersécurité et comme Centre de Réponse aux Incidents de Sécurité Informatique (traitement des incidents de cybersécurité) en utilisant les outils et les technologies les plus avancées pour faire face aux menaces pouvant nuire à l’activité d’une entreprise.

Cette acquisition permettra à GPI de compléter son offre technologique et d’accélérer sa croissance sur la conception et l’intégration de solutions de cybersécurité pour les systèmes industriels, un segment en forte expansion, tout en consolidant son ancrage dans les services à haute valeur ajoutée.

PERRIER INDUSTRIE
78,4000 EUR Euronext Paris -0,51%

