GERARD PERRIER INDUSTRIE - Légère progression du chiffre d'affaires sur 9 mois à 237,3 M€ (+1.1%)

L’activité des 9 premiers mois de l’exercice 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en légère progression (+1,1%) par rapport à la même période de l’exercice précédent (237,3 M€ vs 234,7 M€) mais reste stable à périmètre constant à 234,3 M€.





Le dynamisme du pôle aéronautique et défense vient notamment compenser le recul du pôle nucléaire.





Situation de trésorerie



La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très importante (près de 70 millions d’euros).





La Direction rappelle qu’au 30 septembre 2025, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,10% de son capital.







Perspectives 2025



L’activité restant globalement dynamique sur le T4 2025, la Direction maintient son objectif d’un atterrissage stable, autour de 310M€.