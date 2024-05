GERARD PERRIER INDUSTRIE - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 en hausse de 6,6%

Belle progression de l’activité au premier trimestre

L’activité du premier trimestre de l’exercice 2024 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 6,6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent (5,1% à périmètre constant).



Le pôle aéronautique et défense, ainsi que l’activité END du pôle nucléaire, sont particulièrement dynamiques.





Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (trésorerie active (incluant les actifs financiers courant) + titres auto-détenus) est très positive et en progression à 81 millions d’euros contre 70 millions d’euros au 31/12/2023.





Perspectives 2024

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, la Direction réitère son objectif d’un chiffre d’affaires du même ordre que celui de l’exercice 2023.





Rappel du dividende et date de versement

Le Directoire proposera à l’assemblée générale du 6 juin 2024 le versement d’un dividende de 2,30 euros par action, en hausse par rapport à l’exercice précédent (2,15 euros). Le dividende sera versé à compter du 12 juin 2024.