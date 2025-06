Géothermie : Un signal fort du Gouvernement salué par Arverne Group

Attendues de longue date par les acteurs du secteur, ces premiers engagements soulignent la volonté du Gouvernement à lever les freins au déploiement de cette énergie renouvelable, locale, décarbonée et disponible en continu. Arverne Group salue en particulier :

• La réhausse du seuil réglementaire concernant les projets de géothermie de surface de 0,5 MW à 2 MW pour libérer et accélérer les projets

• L’attention portée aux métiers du forage avec la mise en œuvre de nouvelles formations ainsi que l’assouplissement du temps de travail sur les chantiers de forage de géothermie profonde

• Le travail en cours avec les établissements bancaires pour étaler, pour les particuliers, le coût d’investissement d’une installation de géothermie et ainsi remplacer les chaudières au gaz

• Le renforcement du réseaux d’animateurs dédiés à la géothermie au sein des territoires, essentiels pour faire connaître les atouts de cette énergie encore trop peu utilisée.



« Ces annonces représentent une étape déterminante. Ce signal fort envoyé pas les pouvoirs publics vient conforter les efforts portés par le Groupe Arverne pour faire de la géothermie un levier structurant de notre souveraineté énergétique. L’enjeu est désormais de transformer rapidement ces intentions en actes pour massifier les solutions géothermales partout en France.» déclare Pierre Brossollet, fondateur et Président-directeur général d’Arverne Group.