 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 018,75
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Georgia Power reçoit l'approbation pour 1 068 MW de nouveaux projets d'énergie solaire
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Georgia Power, filiale de Southern Co

SO.N , a déclaré vendredi avoir reçu l'approbation de la Georgia Public Service Commission pour cinq nouveaux contrats d'achat d'électricité sur site solaire totalisant 1 068 mégawatts (MW).

Les nouvelles installations soutiennent le programme Clean and Renewable Energy Subscription (CARES) 2023 de la société, qui permet aux clients commerciaux et industriels de s'abonner à l'énergie renouvelable pour renforcer les efforts de développement durable.

Les projets approuvés seront construits et entretenus par des entreprises tierces qui ont remporté l'appel d'offres CARES 2023 (RFP), qui a été approuvé dans l'ordonnance finale de l'Integrated Resource Plan 2022 (IRP).

Les cinq installations solaires seront situées en Géorgie, notamment dans les comtés de Mitchell, Coffee, Wilkinson, Jefferson et Laurens.

Georgia Power a déclaré que l'appel d'offres CARES 2025, également approuvé dans l'ordonnance finale de l'IRP 2022, a été récemment publié et que les offres doivent être remises en août. L'appel d'offres vise à obtenir des propositions de projets solaires à l'échelle de l'entreprise ou de projets solaires avec stockage pour atteindre un objectif de 2 000 MW d'énergie solaire à l'échelle de l'entreprise.

Ces projets solaires à grande échelle devraient être pleinement opérationnels dès 2028, a ajouté la société.

Environnement

Valeurs associées

5 GEOR 77 17A NTS
23,00 % NYSE +1,05%
SOUTHERN CO
91,780 USD NYSE -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank