Genuine Parts constate que le conflit au Moyen-Orient exerce une pression sur la chaîne d'approvisionnement et sur les coûts

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(Réécriture de l'ensemble du texte et ajout de détails sur la conférence téléphonique et les mouvements d'actions au paragraphe 7) par Apratim Sarkar

Le distributeur de pièces automobiles Genuine Parts GPC.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à des pressions sur les coûts à court terme en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, mais il a réitéré sa prévision de bénéfice annuel ajusté après avoir fait état d'un bénéfice inférieur au premier trimestre.

"La guerre a un impact sur le flux de certaines marchandises à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale, ajoutant une pression inflationniste à certains coûts de produits et de logistique, et ajoutant une incertitude supplémentaire pour les clients", a déclaré Will Stengel, directeur général de Genuine Parts, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'entreprise s'attend toutefois à ce que son segment industriel continue de bénéficier d'une demande régulière et axée sur la maintenance.

L'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, les pressions soutenues en matière de fret et de logistique, ainsi que la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ont entraîné une augmentation des dépenses dans plusieurs secteurs, ce qui a eu pour effet de réduire les marges.

Genuine Parts a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre. Le bénéfice net est tombé à 189 millions de dollars, soit 1,37 $ par action, contre 194 millions de dollars, soit 1,40 $ par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 6,8 % pour atteindre 6,26 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 6,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réitéré sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 7,50 à 8 dollars par action.

Les actions de la société basée à Atlanta, en Géorgie, ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges de la matinée.

La guerre avec l'Iran a également freiné les dépenses discrétionnaires des consommateurs à court d'argent, et la hausse des prix de l'essence a incité certains acheteurs à envisager des véhicules électriques ou plus économes en carburant.

En février, Genuine Parts a déclaré qu'elle scinderait en deux sociétés, séparant ses activités automobiles et industrielles, après des mois de pression de la part de l'investisseur activiste Elliott Investment Management pour améliorer les opérations et les marges.