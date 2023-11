Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: une bouffée d'oxygène avec un nouveau financement information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a annoncé lundi avoir produit avec succès un second lot de sa thérapie génique Lumevoq, ce qui va lui permettre d'obtenir une deuxième tranche de financement d'un montant de quatre millions d'euros.



Cette nouvelle faisait bondir son titre de plus de 13% lundi matin à la Bourse de Paris.



La société biopharmaceutique indique qu'un test préliminaire a confirmé le succès de la production d'un second lot de Lumevoq, son traitement expérimental contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), conformément aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF).



Une confirmation par un laboratoire indépendant devrait intervenir dans les prochains jours, précise l'entreprise dans un communiqué.



Dans l'hypothèse d'une confirmation, GenSight serait éligible au tirage de la deuxième tranche de quatre millions d'euros du financement relais signé cet été auprès de ses trois actionnaires historiques (Sofinnova Partners, Invus et UPMC Enterprises).



Son horizon de trésorerie serait ainsi prolongé jusqu'à mi-décembre 2023.



'Cette annonce, qui était anticipée autour de cette période de l'année, était très attendue par le marché et cruciale pour assurer la continuité de la société', rappellent ce matin les analystes de Degroof Petercam.



GenSight Biologics devra toutefois se mettre à la recherche d'autres sources de financement afin de de financer ses dépenses opérationnelles jusqu'à la reprise de l'autorisation d'accès compassionnel (AAC) prévue en France au début du deuxième trimestre 2024.



L'accès compassionnel est un dispositif qui permet, à titre dérogatoire, d'utiliser des médicaments sans autorisation de mise sur le marché afin de traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié.



GenSight Biologics estime avoir besoin d'environ 10 millions d'euros, en plus de la deuxième tranche du financement relais, pour financer ses activités jusqu'à cette date.



Du fait du retrait en avril dernier de sa demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe de Lumevoq, le titre accuse encore une baisse de plus de 83% depuis le début de l'année.





