Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GenSight: le titre s'envole après un point sur la production information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics s'envole lundi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé avoir produit avec succès un lot de sa thérapie génique destinée aux patients aveugles.



La société biopharmaceutique a indiqué ce matin que son partenaire de production aux Etats-Unis avait produit avec succès un lot de Lumevoq, son traitement expérimental pour la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).



Ce lot pourrait être disponible au 1er trimestre 2024 en vue d'une reprise potentielle du programme d'accès précoce et du lancement d'un éventuel nouvel essai clinique devant permettre d'obtenir des données supplémentaires pour la future soumission réglementaire.



La fabrication d'un deuxième lot visant à fournir davantage de doses à disposition des patients est par ailleurs en cours, souligne GenSight, qui prévoit des résultats de titre viral en octobre 2023.



Ce point rassurant sur la production intervient alors que l'entreprise a fait état vendredi, à l'occasion de la publication de ses résultats financiers de premier semestre, d'une trésorerie pour le moins 'tendue' de l'avis des analystes.



Au 30 juin dernier, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissaient en effet à un million d'euros tout juste, un montant suffisant pour assurer son financement jusqu'en octobre 2023.



GenSight précise toutefois que son horizon de trésorerie pourrait être prolongé jusqu'en décembre 2023 avec le tirage d'une deuxième tranche de financement pour un montant de quatre millions d'euros.



La biotech prévoit en outre de rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres pour financer ses opérations au-delà de décembre 2023.



'Le retour de l'Agence européenne des médicaments (EMA) va être déterminant afin de définir le futur du Lumevoq sachant que le compte-rendu de l'EMA pourrait permettre de prolonger le financement au-delà de 2024', réagissent les analystes de Degroof Petercam, qui ont mis leur opinion sur le titre 'sous revue'.



GenSight avait décidé, au mois d'avril, de retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché européen de Lumevoq avec l'objectif d'engager des discussions avec l'EMA sur la meilleure voie possible pour son candidat.



Après s'être envolé de 95% en début de matinée, le titre ne progresse plus que de 50% en fin de matinée, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore des pertes de 80% cette année.





