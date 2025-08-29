GenSight: la publication des résultats semestriels est reportée information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 12:31









(Zonebourse.com) - GenSight Biologics a annoncé hier soir avoir décidé de reporter la publication de ses résultats semestriels afin de permettre à ses commissaires aux comptes de finaliser l'ensemble des procédures d'audit nécessaires.



La parution des résultats de premier semestre, initialement prévue le 19 septembre, interviendra finalement le 29 septembre, après la clôture du marché parisien, précise l'entreprise dans un communiqué.



La réunion de son conseil d'administration a donc été reprogrammée en conséquence au 26 septembre.



La société biopharmaceutique, dédiée au développement de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine, assure que ce report est uniquement lié au calendrier de l'audit, et non à des problèmes concernant ses états financiers.



Suite à ces annonces, son titre évoluait peu ce matin à la Bourse de Paris, affichant un gain de l'ordre de 0,5%, ce qui le conduit à accuser encore un recul de 39% depuis le début de l'année.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLOGICS 0,1630 EUR Euronext Paris +1,12%