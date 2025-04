GenSight: l'horizon de trésorerie allongé à juin 2025 information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a annoncé hier soir avoir été en mesure d'allonger son horizon de trésorerie grâce à un contrôle rigoureux de ses dépenses.



Au 31 mars, la société biopharmaceutique affichait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 0,9 million d'euros, contre 2,5 millions d'euros au 31 décembre 2024.



Avec le financement en fonds propres avec BSA bouclé le mois dernier et la perception anticipée du crédit d'impôt recherche (CIR), ce solde devrait lui permettre de financer ses opérations jusqu'au début du mois de juin 2025.



GenSight - qui note que son fonds de roulement est toutefois insuffisant pour couvrir ses besoins opérationnels des 12 prochains mois - indique prévoir des levées de fonds afin de pouvoir lancer son essai clinique de phase III et demander la mise sur le marché de sa thérapie génique Lumevoq au Royaume-Uni.



L'entreprise ajoute prendre des mesures proactives pour assurer son avenir budgétaire en explorant stratégiquement des voies de financement supplémentaires.



Elle déclare ainsi évaluer des possibilités encourageantes en dette ou en capital, ainsi que des accords potentiels de partenariat ou de fusion-acquisition, bien avant le second semestre 2026.



A la Bourse de Paris, l'action GenSight Biologics prenait près de 20% mardi suite à ces annonces.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLOGICS 0,2305 EUR Euronext Paris +14,11%