GenSight: financement relais après un délai sur Lumevoq

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics bondit de 20% vendredi après l'obtention d'un financement d'un montant d'environ 900.000 euros de la part de ses investisseurs existants.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique explique qu'elle entend utiliser le produit net de l'opération pour financer ses besoins généraux liés au retard qu'elle a rencontré pour la reprise du programme d'autorisations d'accès compassionnel à sa thérapie génique Lumevoq, désormais attendue en avril 2025.



Ce produit, le principal candidat de GenSight, a été développé pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes et qui entraine une cécité irréversible.



'Ce financement relais, le troisième depuis la soumission en novembre de notre dossier à l'ANSM pour reprendre le programme d'accès compassionnel (AAC) en France, confirme la confiance soutenue de nos investisseurs de longue date dans notre programme innovant de thérapie génique', a déclaré Jan Eryk Umiastowski, son directeur financier.



Au 28 février dernier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 700.000 euros.



GenSight précise avoir notamment avoir bénéficié du soutien renouvelé de ses principaux actionnaires, à savoir Bpifrance, Invus et Sofinnova.





